Взрыв на детской площадке в Днепропетровской области: пострадали 6 детей

1 июля, 2019, 22:30

В результате взрыва неустановленного предмета ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет

Об этом сообщает Нацполиция.

"Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался, в результате чего 6 детей получили травмы различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

Происшествие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Известно, что ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).