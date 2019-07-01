Взрыв на детской площадке в Днепропетровской области: пострадали 6 детей
Об этом сообщает Нацполиция.
"Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался, в результате чего 6 детей получили травмы различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.
Происшествие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Известно, что ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.
Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем