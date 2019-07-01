Выборы главы Еврокомиссии: Туск приостановил саммит ЕС
1 июля, 2019, 09:09
Глава Совета Европы Дональд Туск приостановил саммит Европейского Союза в Брюсселе, где должны были избрать главу Европейской комиссии
Об этом сообщает BBC , передает РБК-Украина .
Отмечается, что лидеры государств-членов ЕС провели саммит в Брюсселе.
Туск решил сделать перерыв для двусторонних переговоров. Его представитель сказал, что саммит возобновит свою работу позже.
Также сообщается, что правоцентристские лидеры крупнейшей политической группы ЕС уменьшили шансы на соглашение с новым президентом Комиссии. Они, вроде бы, выступают против плана предоставить пост голландском левоцентристському политику Франсу Тиммермансу..
Читайте также
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
Читайте также
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора