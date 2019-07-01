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Espreso.tvОбществоВыборы главы Еврокомиссии: Туск приостановил саммит ЕС

Выборы главы Еврокомиссии: Туск приостановил саммит ЕС

Глава Совета Европы Дональд Туск приостановил саммит Европейского Союза в Брюсселе, где должны были избрать главу Европейской комиссии

Об этом сообщает BBC , передает РБК-Украина .

Отмечается, что лидеры государств-членов ЕС провели саммит в Брюсселе.

Туск решил сделать перерыв для двусторонних переговоров. Его представитель сказал, что саммит возобновит свою работу позже.

Также сообщается, что правоцентристские лидеры крупнейшей политической группы ЕС уменьшили шансы на соглашение с новым президентом Комиссии. Они, вроде бы, выступают против плана предоставить пост голландском левоцентристському политику Франсу Тиммермансу..

 

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