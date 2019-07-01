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Espreso.tvОбществоВолкер в Канаде встретится с Зеленским

Волкер в Канаде встретится с Зеленским


фото: radiosvoboda
Спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Канаде

Об этом Волкер написал в Twitter.

"Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостояния для украинцев", - написал он.

 

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