Волкер в Канаде встретится с Зеленским
1 июля, 2019, 14:14
Спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Канаде
Об этом Волкер написал в Twitter.
"Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостояния для украинцев", - написал он.
Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - @UkrReformConf , которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостояния для украинцев. https://t.co/YCJNZBugbC- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 1 июля 2019
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