Волкер в Канаде встретится с Зеленским

1 июля, 2019, 14:14

Спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Канаде

Об этом Волкер написал в Twitter.

"Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостояния для украинцев", - написал он.