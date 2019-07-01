В июне украинцы заплатили втрое меньше за коммуналку, чем в начале года, - Госстат

1 июля, 2019, 18:39

Средний размер платежки за коммуналку в мае составил 780 грн

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец мая 2019 года составляла 57,2 млрд грн, что на 6,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.

По данным статистического ведомства, на конец мая 2019 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 26,2 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 16,8 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 4, 6 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,7 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,7 млрд грн, за поставку электрической энергии - 5,8 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт / ч), на одного владельца лицевого счета в мае 2019 составляли 779,4 грн, что значительно меньше, чем в январе (2693,2 грн), феврале (2660,6 грн), марте (2296,5 грн) и апреле (1191,9 грн).

В мае 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,5 млрд грн (203,9% начисленных за этот период сумм) за поставки электрической энергии - 3,7 млрд грн (133,8%)

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