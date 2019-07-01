В Ираке из-за аномальной жары на дне водохранилища обнаружили дворец возрастом 3400 лет

1 июля, 2019, 14:16

На территории пересохшего водохранилища в иракском Курдистане обнаружили 3400-летний дворец времен государства Миттани после того, как уровень воды упал из-за засухи

Об этом сообщает The History Blog.

До сих пор археологи не имели возможности исследовать эту местность - из-за паводка в 1980-х годах была построена плотина Мосул, что сделало почти невозможным проведение археологических исследований. В связи с засухой в команды из немецкого университета Тюбингена и Организации археологии Курдистана (KAO) в сотрудничестве с Управлением древностей Духок впервые появилась возможность раскопать регион Кемун и легендарный город-империю Миттани.

"Мы также нашли остатки настенных росписей ярких оттенков красного и синего. Во втором тысячелетии до н. э. Фрески были, вероятно, характерной чертой дворцов на Древнем Ближнем Востоке, но мы редко находим их такими, которые сохранились. Так что открытие настенных росписей здесь - это археологическая сенсация ", - отметила Ивана Пулиж из Тюбингенского института древних ближневосточных исследований (IANES).

Дворец с видом на долину Тигра был построен на террасе над рекой. Массивная кирпичная терраса из глины была построена на западной стороне дворца как своего рода гигантская подпорная стена, чтобы надежно держать величественное здание на наклонном берегу реки.

По словам Пулиж, руины дворца сохранились до высоты около 7 метров. Две фазы использования указывают на то, что здание использовалось очень долгое время.

Внутри дворца команда обнаружила несколько комнат и частично раскопала 8 из них. Также специалисты обнаружили большие обожженные кирпичи, которые использовались как плиты перекрытия. Десять клинописных табличек государства Миттани в настоящее время переводятся и изучаются филологом Бетина Файст в Гейдельберге. Находки указывают на то, что город просуществовал не менее 400 лет.