В Украине вступил в силу запрет на ввоз российских автомобилей

1 июля, 2019, 14:44

Постановление Кабинета министров о запрете ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств, происходящих из России, вступило в силу 1 июля 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Как отметили в пресс-службе, для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых идет речь в статье 43 Таможенного кодекса Украины или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле.