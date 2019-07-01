В Украине вступил в силу запрет на ввоз российских автомобилей
1 июля, 2019, 14:44
Постановление Кабинета министров о запрете ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств, происходящих из России, вступило в силу 1 июля 2019 года
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Как отметили в пресс-службе, для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых идет речь в статье 43 Таможенного кодекса Украины или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле.
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