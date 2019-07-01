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Espreso.tvОбществоВ Украине открыли два новых месторождения газа

В Украине открыли два новых месторождения газа

Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания "Укргаздобыча" открыла два новых месторождения в Харьковской и Полтавской областях

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По результатам проведенной ЗD-сейсмики на участке в Харьковской области была пробурена поисковая скважина, после испытания которой на глубине более 3700 метров получен приток нефти. На сегодня в скважине продолжают промышленные исследования и проводят подготовку к эксплуатации.

По предварительным оценкам ресурсы нефти на новом месторождении составляют около 130 000 тонн. Так же на участке недр в Полтавской области после проведенных сейсмических исследований и бурения первой поисковой скважины глубиной 6300 метров получен промышленный приток газа.

В результате открыто новое газоконденсатное месторождение, ресурсная база которого, по предварительным оценкам, составляет более 2,7 миллиарда кубометров природного газа. Сообщается, что за последние 3 года компания открыла 8 новых месторождений, из которых 6 - в 2018 году.

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