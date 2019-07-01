В Тель-Авиве экстренно сел Boeing 737, у которого при взлете взорвалось шасси
1 июля, 2019, 17:52
В международном израильском аэропорту Бен-Гурион успешно совершил посадку самолет типа Boeing 737, у которого при взлете взорвалось колесо шасси
Об этом сообщает The Times of Israel.
"Поврежденный Boeing 737 безопасно приземлился в аэропорту Бен-Гурион после того ... как возникли опасения, что шина, которая взорвалась, может привести к проблематичной посадке самолета", - говорится в сообщении.
Как отмечается, самолет тормозил благодаря реверсу двигателя, чтобы уменьшить давление на самые шины.
Проинформировали, что самолет авиакомпании Electra Air с 152 пассажирами на борту следовал из немецкого Кельна в Тель-Авив.
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