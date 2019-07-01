В Тбилиси произошло землетрясение
1 июля, 2019, 18:53
В столице Грузии Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 2,9
Об этом сообщают Новости-Грузия .
"По данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение оценивается магнитудой 2,9", - говорится в сообщении.
Толчки были зафиксированы в 15:33 по тбилисскому времени.
Согласно предварительной информации, эпицентр землетрясения находился в центре Тбилиси, в Ваке-Сабурталинском районе.
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