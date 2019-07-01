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Espreso.tvМирВ Тбилиси произошло землетрясение

В Тбилиси произошло землетрясение

В столице Грузии Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 2,9

Об этом сообщают Новости-Грузия .

"По данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение оценивается магнитудой 2,9", - говорится в сообщении.

Толчки были зафиксированы в 15:33 по тбилисскому времени.

Согласно предварительной информации, эпицентр землетрясения находился в центре Тбилиси, в Ваке-Сабурталинском районе.

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