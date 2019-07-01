В Симферопольском СИЗО ввели карантин из-за кори

1 июля, 2019, 17:49

В оккупированном Россией Крыму в следственном изоляторе №1 Симферополя на ряд камер наложен карантин из-за выявленных случаев заболевания корью

Об этом сообщают "Крым. Реалии".

"В связи с выявлением случаев заболевания корью в СИЗО-1 города Симферополя на ряд камер наложен карантин. Согласно санитарному законодательству России в следственном изоляторе проводятся противоэпидемические мероприятия. Контактным лицам проведена иммунизация против кори", - говорится в сообщении российских СМИ, которое цитирует ресурс.

Как отметило издание, ФСИН России официально не сообщает об эпидемии кори в СИЗО Симферополя. "Крым.Реалии" пытаются получить подтверждение этой информации.