В Симферопольском СИЗО ввели карантин из-за кори
1 июля, 2019, 17:49
В оккупированном Россией Крыму в следственном изоляторе №1 Симферополя на ряд камер наложен карантин из-за выявленных случаев заболевания корью
Об этом сообщают "Крым. Реалии".
"В связи с выявлением случаев заболевания корью в СИЗО-1 города Симферополя на ряд камер наложен карантин. Согласно санитарному законодательству России в следственном изоляторе проводятся противоэпидемические мероприятия. Контактным лицам проведена иммунизация против кори", - говорится в сообщении российских СМИ, которое цитирует ресурс.
Как отметило издание, ФСИН России официально не сообщает об эпидемии кори в СИЗО Симферополя. "Крым.Реалии" пытаются получить подтверждение этой информации.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем