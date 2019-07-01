В РФ заявили, что Украина еще может изменить свой ответ на ноту о моряках
1 июля, 2019, 16:44
Несмотря на первоначальный отрицательный ответ, украинская власть может изменить решение по "урегулированию ситуации" с захваченными Россией моряками
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщают российские СМИ.
"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен отрицательный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она может это сделать", - заявил Карасин.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал МИД Украины за ноту России, которая потребовала уголовного преследования в Украине военнопленных моряков в случае их возвращения из российской тюрьмы.
- Зеленский также обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить украинских военнопленных моряков.
- Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на возмущение президента Владимира Зеленского нотой в РФ по поводу военнопленных украинских моряков заявил, что министерство имеет полномочия отправлять такую ноту без согласования с главой государства.
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