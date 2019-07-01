В РФ заявили, что Украина еще может изменить свой ответ на ноту о моряках

1 июля, 2019, 16:44

Несмотря на первоначальный отрицательный ответ, украинская власть может изменить решение по "урегулированию ситуации" с захваченными Россией моряками

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщают российские СМИ.

"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен отрицательный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она может это сделать", - заявил Карасин.