В Раде поддержали идею отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине

1 июля, 2019, 11:46

Комитет Верховной Рады Украины поддержал предложение делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отозвать приглашение представителей ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ. Кто за? Единогласно", сказала председательствующий заседания Анна Гопко.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев объяснил, что по возвращении российской делеции в ПАСЕ наблюдателями на выборах в Украине могут стать "депутаты" Госдумы РФ из оккупированного Крыма, а если Украина их не пустит, то сама попадет под санкции ПАСЕ.

"Делегация изначально обращается в комитет с просьбой отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за досрочными выборами в Украине 21 июля этого года. Мы не можем рисковать моментом, когда восстановлены, хотя и не полностью, но с возможностью наблюдать за выборами в Украине депутаты Госдумы РФ, которые голосовали за аннексию Крыма, сейчас приезжали и наблюдали за демократическими процессами в Украине. Если мы российских депутатов не пустим согласно нашему законодательству, тогда согласно правилам Совета Европы, санкции могут быть приняты против Украины. Это нонсенс - когда агрессор лишается санкций, а против жертвы агрессии санкции будут введены. Это не правозащитная организация, это я даже слов подобрать не может. Поэтому я советую отозвать это приглашение ", - сказал Арьев.

Дипломат отметил, что после возвращения делегации РФ в ПАСЕ представители Украины направили в Венецианскую комиссию вопрос о том, могут ли считаться "депутаты" Госдумы РФ по оккупированного Крыма законными парламентариями в ПАСЕ.

"Учитывая то, что мы должны быть практичными и в первую очередь отстаивать интересы Украины я хочу напомнить, что мое возражение полномочий российской делегации по процедурным вопросам осталось в силе. Мы направили в Венецианскую комиссию на рассмотрение вопрос, могут ли считаться согласно уставу совета Европы парламентариями депутаты Госдумы РФ, избранные в одномандатном общегосударственном российском федеральном округе с использованием незаконных голосов жителей Крыма. Этот вопрос сейчас является ключевым в рассмотрении полномочий российской делегации ", - сказал Арьев.