В Раде поддержали идею отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ. Кто за? Единогласно", сказала председательствующий заседания Анна Гопко.
Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев объяснил, что по возвращении российской делеции в ПАСЕ наблюдателями на выборах в Украине могут стать "депутаты" Госдумы РФ из оккупированного Крыма, а если Украина их не пустит, то сама попадет под санкции ПАСЕ.
"Делегация изначально обращается в комитет с просьбой отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за досрочными выборами в Украине 21 июля этого года. Мы не можем рисковать моментом, когда восстановлены, хотя и не полностью, но с возможностью наблюдать за выборами в Украине депутаты Госдумы РФ, которые голосовали за аннексию Крыма, сейчас приезжали и наблюдали за демократическими процессами в Украине. Если мы российских депутатов не пустим согласно нашему законодательству, тогда согласно правилам Совета Европы, санкции могут быть приняты против Украины. Это нонсенс - когда агрессор лишается санкций, а против жертвы агрессии санкции будут введены. Это не правозащитная организация, это я даже слов подобрать не может. Поэтому я советую отозвать это приглашение ", - сказал Арьев.
Дипломат отметил, что после возвращения делегации РФ в ПАСЕ представители Украины направили в Венецианскую комиссию вопрос о том, могут ли считаться "депутаты" Госдумы РФ по оккупированного Крыма законными парламентариями в ПАСЕ.
"Учитывая то, что мы должны быть практичными и в первую очередь отстаивать интересы Украины я хочу напомнить, что мое возражение полномочий российской делегации по процедурным вопросам осталось в силе. Мы направили в Венецианскую комиссию на рассмотрение вопрос, могут ли считаться согласно уставу совета Европы парламентариями депутаты Госдумы РФ, избранные в одномандатном общегосударственном российском федеральном округе с использованием незаконных голосов жителей Крыма. Этот вопрос сейчас является ключевым в рассмотрении полномочий российской делегации ", - сказал Арьев.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Генсеком Совета Европы выбрали представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич .
- СМИ сообщили, что Зеленский соглашался на возвращение России в ПАСЕ в обмен на возвращение украинских моряков, но Климкин "поломал" эту схему.
- Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы.
- Комитет Рады предлагает украинскому делегации в ПАСЕ приостановить работу , пока РФ не выполнит свои обязательства.
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