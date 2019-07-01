В понедельник в Украине стартуют учения стран-НАТО "Си Бриз - 2019" в Черном море

1 июля, 2019, 08:14

В понедельник, 1 июля, в Украине стартуют военно-морские учения "Си Бриз - 2019", которые проводятся в акватории Черного моря с участием стран НАТО и партнеров

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Отмечается, что в учениях принимают участие военнослужащие ВМС 19 стран, в том числе с США, Великобритании, Польши, Италии, Турции, Франции, Грузии, Польши. Общая численность участников учений - более 3 тыс. военнослужащих.

Обучение в этом году будут фокусироваться на отработке береговой обороны, противолодочных, противокатерной действиях, на отработке противовоздушной обороны, противоминной деятельности и на морском перехвате в кризисных регионах.

Учения "Си Бриз - 2019" завершатся 12 июля.