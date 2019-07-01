В Одесской области в пожаре погибли четверо маленьких детей, которых пьяные матери оставили дома одних

1 июля, 2019, 13:23

В с. Черное Окнянського района Одесской области в результате пожара погибли четверо девочек 2017 и 2018 рождения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 1 июля в 08:19. Огонь потушили в 09:35, но спасти детей не удалось.

Погибшие - две дочери 2017 н. и 2018 р. одной женщины и еще две девочки, также 2017 г.р. и 2018 р., - дочери другой женщины.

Матери 2000 и 1996 рождения во время пожара находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения. В то же время пресс-служба Нацполиции в Одесской области отмечает, что женщины, оставив детей дома, пошли в гости к подруге, где их и обнаружили в пьяном виде. Пожарных вызвали местные жители, которые заметили задымление.