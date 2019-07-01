В Мексике выпало до 1,5 м снега

"Шесть районов мексиканского города Гвадалахара покрылись толстым слоем снега в результате мощного снежного шторма", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, в некоторых городах высота снега достигала 1,5 метров.

Сотрудники общественной безопасности расчищали улицы снегоуборочной техникой.

Также сообщается, что в результате стихийного бедствия произошло наводнение.

В настоящее время нет информации о пострадавших.