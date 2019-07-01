В Мексике выпало до 1,5 м снега
1 июля, 2019, 13:41
В результате снежного шторма в шести районах в северном мексиканском городе Гвадалахара выпало до 1,5 метров снега
Об этом сообщает BBC .
"Шесть районов мексиканского города Гвадалахара покрылись толстым слоем снега в результате мощного снежного шторма", - говорится в сообщении.
Как сообщает BBC, в некоторых городах высота снега достигала 1,5 метров.
#Guadalajara blanketed in 1.5 metres of ice after massive #hailstorm #Mexico pic.twitter.com/4zpejukGlY- Ruptly (@Ruptly) 1 июля 2019 г.
Сотрудники общественной безопасности расчищали улицы снегоуборочной техникой.
Также сообщается, что в результате стихийного бедствия произошло наводнение.
В настоящее время нет информации о пострадавших.
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