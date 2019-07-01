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Espreso.tvОбществоВ Киеве июнь стал самым жарким в истории

В Киеве июнь стал самым жарким в истории


фото: apostrophe
Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше 30 градусов, зафиксировано 11 температурных рекордов.

"За полгода отклонения температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2 градусов", - говорится в сообщении.

По данным обсерватории, холоднее всего было в последний день месяца 30 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до 13,5 градусов. Самое жаркое в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до 34,0 градусов тепла.

Осадков в столице выпало 67 мм, что составило 92% климатической нормы.

 

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