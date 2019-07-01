В Киеве Hyundai протаранил "Богдан" с пассажирами
1 июля, 2019, 22:41
В Днепровском районе Киева минивэн Hyundai протаранил автобус "Богдан" с пассажирами
От удара автобус отбросило на несколько метров, сообщают Вартови Еспресо.
Врачи "скорой" оказали первую помощь всем участникам аварии. Пассажиры автобуса серьезных травм не получили и от госпитализации отказались.
Водитель Hyundai не воспользовался ремнями безопасности и головой разбил лобовое стекло. С черепно-мозговой травмой был госпитализирован врачами. Обстоятельства аварии выясняет следственная группа.
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