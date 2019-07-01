В Кременчуге кандидаты в нардепы "маскировались" под "слуг народа"
1 июля, 2019, 15:09
В Кременчуге кандидаты сделали бигборды в стиле партии "Слуга народа"
Об этом пишет Кременчугская газета.
Отмечается, что в понедельник, 1 июля, в полицию Кременчуга с заявлением обратился кандидат в нардепы от партии "Слуга народа" Феликс Урин и сообщил о нарушении избирательного законодательства.
Он отметил, что в городе появились бигборды с кандидатами Кузьминым и Дедюриным с надписями в поддержку партии Владимира Зеленского и что они "Зе депутаты "Слуги народа ".
Сами борды сделанные в стиле политпартии "Слуга народа".
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