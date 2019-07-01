В Харькове пьяный водитель легковушки влетел в микроавтобус: 4 пострадавших, в том числе дети
Об этом сообщает Нацполиция Харьковщины.
Авария произошла на Белгородском шоссе в Харькове.
Отмечается, что водитель "Тойоты" допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген", который двигался впереди в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали водитель "Тойоты" и 3 пассажира "Фольксвагена", среди которых 2 детей.
По предварительным выводам, водитель "Тойоты" находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель другой иномарки был трезв. Факт события внесены в реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
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