В Харькове пьяный водитель легковушки влетел в микроавтобус: 4 пострадавших, в том числе дети

1 июля, 2019, 10:17

С травмами средней степени тяжести в больницу доставлены водитель автомобиля "Тойота" и трое пассажиров "Фольксвагена", среди которых дети 4 и 10 лет

Об этом сообщает Нацполиция Харьковщины.

Авария произошла на Белгородском шоссе в Харькове.

Отмечается, что водитель "Тойоты" допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген", который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель "Тойоты" и 3 пассажира "Фольксвагена", среди которых 2 детей.

По предварительным выводам, водитель "Тойоты" находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель другой иномарки был трезв. Факт события внесены в реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.