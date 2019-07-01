Украинский мюзикл "Гуцулка Ксеня" победил на фестивале в Японии
Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в заметке на Facebook.
"Хорошие новости из Японии. Украинский мюзикл "Гуцулка Ксения" получил Гран-при международного кинофестиваля в городе Атама. Приз получила режиссер фильма Елена Демьяненко. Очень рада этой новости, которую получила от нашего посольства в Японии. 28 июня, вместе с послом Украины в Японии Игорем Харченко мы были на кинофестивале, где впервые была представлена украинская лента. Шла на украинском, с японскими субтитрами", - говорится в сообщении.
По словам Геращенко, на фестиваль подавалось более 1200 фильмов, отобрали 40. Однако, украинская лента впервые участвовала в конкурсе. Так, теперь мюзикл имеет шансы выйти в более широкий прокат в Японии.
"В последние годы мы много делали для поддержки и развития украинского кино, музыки, языка, песни. Хочу, чтобы украинцы смотрели украинском кино, а не сватов-ментов ", - добавила Геращенко.
- Напомним, "Гуцулка Ксеня" - украинский фильм режиссера Елены Демьяненко ( "Моя бабушка Фани Каплан"), снятый в жанре "романтической музыкальной комедии".
- Сюжет фильма: 1939 - из Америки в Ворохту прибывает группа американцев с важной миссией - найти невесту для молодого Яро. Отец юноши оставил завещание, по которому Яро получит в наследство миллион долларов, если женится на сознательной украинке. Музыку к фильму написала театрально-музыкальная группа Dakh Daughters.
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