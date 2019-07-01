Украинский мюзикл "Гуцулка Ксеня" победил на фестивале в Японии

1 июля, 2019, 19:13

"В последние годы мы много делали, чтобы украинцы смотрели украинское кино, а не сватов-ментов", - заявила Геращенко

Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в заметке на Facebook.

"Хорошие новости из Японии. Украинский мюзикл "Гуцулка Ксения" получил Гран-при международного кинофестиваля в городе Атама. Приз получила режиссер фильма Елена Демьяненко. Очень рада этой новости, которую получила от нашего посольства в Японии. 28 июня, вместе с послом Украины в Японии Игорем Харченко мы были на кинофестивале, где впервые была представлена украинская лента. Шла на украинском, с японскими субтитрами", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, на фестиваль подавалось более 1200 фильмов, отобрали 40. Однако, украинская лента впервые участвовала в конкурсе. Так, теперь мюзикл имеет шансы выйти в более широкий прокат в Японии.

"В последние годы мы много делали для поддержки и развития украинского кино, музыки, языка, песни. Хочу, чтобы украинцы смотрели украинском кино, а не сватов-ментов ", - добавила Геращенко.