Теракт в центре Кабула: минимум 10 погибших
Ответственность взяла на себя террористическая организация Талибан, сообщает Al Jazeera.
Сотрудник полиции Мохаммад Карим сказал, что у здания министерства обороны взорвалась бомба в автомобиле. Затем несколько боевиков, предположительно из группировки Талибан, ворвались в ближайшее здание.
Спецназ заблокировал область, там ведется операция по ликвидации террористов.
#Video : A scene after massive explosion in Kabul Afghanistan. pic.twitter.com/eZyY5oQLcl- HBABUR (@Humayoonbabur) 1 июля 2019 г.
Нападение произошло через два дня после того, как талибы и США начали седьмой раунд по переговорам в Катаре.
Напомним, 20 ноября прошлого года смертник взорвал себя на религиозном собрании в афганской столице Кабуле, унеся жизни более 50 человек.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем