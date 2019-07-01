Теракт в центре Кабула: минимум 10 погибших

1 июля, 2019, 15:32

Рядом с министерством обороны Афганистана в дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 10 человек, ранены не менее 65

Ответственность взяла на себя террористическая организация Талибан, сообщает Al Jazeera.

Сотрудник полиции Мохаммад Карим сказал, что у здания министерства обороны взорвалась бомба в автомобиле. Затем несколько боевиков, предположительно из группировки Талибан, ворвались в ближайшее здание.

Спецназ заблокировал область, там ведется операция по ликвидации террористов.

Нападение произошло через два дня после того, как талибы и США начали седьмой раунд по переговорам в Катаре.

Напомним, 20 ноября прошлого года смертник взорвал себя на религиозном собрании в афганской столице Кабуле, унеся жизни более 50 человек.