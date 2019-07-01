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Espreso.tvОбществоСыроед: президент Зеленский должен понять, что против людей не попрешь

Сыроед: президент Зеленский должен понять, что против людей не попрешь

Вице-спикер напомнила о большой ответственности для лидера государства вести людей вперед

Об этом заместитель главы Верховной Рады Украины Оксана Сыроед сказала в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

Сыроед ответила на вопрос, следует ли украинцам ожидать досрочных выборов президента.

"Это будет зависеть от президента Зеленского. С одной стороны, не боги горшки обжигают. При желании всегда можно научиться. С другой стороны, базовое, что должен понять президент Зеленский и его команда, против людей не попрешь. Для этого недостаточно записывать видео, недостаточно собирать лайки под постом. Надо чувствовать людей ", - сказала Сыроед.

По ее словам, большая ответственность для лидера государства вести людей вперед так, чтобы до финиша дошел последний гражданин. Вести так, чтобы люди верили и были рядом.

 

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