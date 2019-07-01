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Espreso.tvСпортСвитолина успешно стартовала на "Уимблдоне"

Свитолина успешно стартовала на "Уимблдоне"


фото: WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на "Уимблдоне"

Об этом сообщает ProSport .

В первом раунде турнира украинка обыграла австралийку Дарью Гаврилову - 7: 5, 6: 0.

Преимущество Свитолиной не вызывала сомнений, хотя в первом сете она могла выиграть быстрее, поскольку вела 5: 3 Однако Гавриловой удалось счет сравнять, хотя пользы от этого было мало. Сразу после этого она потеряла свою подачу, а вскоре не удержала и сет. Счет второго сета, в принципе, говорит сам за себя.

Во втором раунде соперницей Свитолиной будет, скорее всего, россиянка Маргарита Гаспарян.

  • 26 июня стало известно, что украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла 3-й матч подряд .

 

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