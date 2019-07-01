1 июля, 2019, 14:28

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на "Уимблдоне"

Об этом сообщает ProSport .

В первом раунде турнира украинка обыграла австралийку Дарью Гаврилову - 7: 5, 6: 0.

Преимущество Свитолиной не вызывала сомнений, хотя в первом сете она могла выиграть быстрее, поскольку вела 5: 3 Однако Гавриловой удалось счет сравнять, хотя пользы от этого было мало. Сразу после этого она потеряла свою подачу, а вскоре не удержала и сет. Счет второго сета, в принципе, говорит сам за себя.

Во втором раунде соперницей Свитолиной будет, скорее всего, россиянка Маргарита Гаспарян.