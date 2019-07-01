Швеция усиливает противовоздушную оборону на Балтике из-за российской угрозы

1 июля, 2019, 14:15

1 июля шведские военные заявили, что развернут обновленную систему противоракетной обороны на балтийском острове Готланд

Об этом сообщает New York Times.

Новая система, разработанная и построенная оборонной фирмой Saab, заменит мобильное зенитное вооружение, которым ранее были оснащены военные на Готланде.

"Готланд является важной территорией с военно-стратегической перспективы", - сказал верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции Микаэль Биден.

"Его географическое расположение предоставляет острову значительные военные преимущества в плане защиты и морского движения, воздушного пространства Балтии и способности размещать военные части и силы", - отметил он.

Готланд расположен примерно в 330 км от Калининграда, где базируется штаб Балтийского флота России.