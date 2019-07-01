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Espreso.tvМирШвеция усиливает противовоздушную оборону на Балтике из-за российской угрозы

Швеция усиливает противовоздушную оборону на Балтике из-за российской угрозы


фото: bloomberg
1 июля шведские военные заявили, что развернут обновленную систему противоракетной обороны на балтийском острове Готланд

Об этом сообщает New York Times.

Новая система, разработанная и построенная оборонной фирмой Saab, заменит мобильное зенитное вооружение, которым ранее были оснащены военные на Готланде.

"Готланд является важной территорией с военно-стратегической перспективы", - сказал верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции Микаэль Биден.

"Его географическое расположение предоставляет острову значительные военные преимущества в плане защиты и морского движения, воздушного пространства Балтии и способности размещать военные части и силы", - отметил он.

Готланд расположен примерно в 330 км от Калининграда, где базируется штаб Балтийского флота России.

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