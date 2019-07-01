С начала суток оккупанты уже 7 раз обстреляли бойцов ООС, возросло количество раненых

1 июля, 2019, 14:45

С начала текущих суток российские оккупационные войска совершили уже 7 прицельных обстрелов украинских позиций

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает Укринформ .

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" ООС сразу после полуночи оккупанты из минометов начали обстреливать защитников Новоалександровки. В течение 10 минут выпустили 5 мин 120 калибра.

Также боевики дважды обстреляли защитников Новолуганского. Ночью зафиксировали разрывы нескольких мин 82-го калибра, а после 5:00 оккупанты в течение 40 минут выпустили 16 мин калибра 120 мм и вели огонь из АГС.

По словам спикера, также с 5:00 утра боевики вели обстрел из минометов и АГС защитников Зайцев. В общем зафиксировали разрывы 12-ти мин калибра 82 мм.

Вблизи Луганского оккупанты нарушили режим тишины с 6:00, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По словам Гуцуляка, с начала текущих суток в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск получил ранение один украинский военный, его состояние здоровья удовлетворительное.

Также напомним, в Донецкой области оккупанты обстреляли авто медиков: погиб боец ООС, еще двое - ранены