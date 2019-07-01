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Espreso.tvОбщество"Видимо, послушница на исповедь приходила": на яхте патриарха РПЦ Гундяева заметили девушку в купальнике

"Видимо, послушница на исповедь приходила": на яхте патриарха РПЦ Гундяева заметили девушку в купальнике

Пользователи в шутку предполагают, что таинственная незнакомка в купальнике - это монахиня, которой пришлось раздеться из-за жары

Об этом сообщает Twitter-сообщество "Записки сумасшедшего" .

На фотографиях видно, что на яхте много молодежи. Особое внимание пользователей соцсетей привлекла девушка в откровенном бикини.

"Видимо, послушница это. На исповедь приходила. Грехи отмаливала", - написал в комментариях один из пользователей соцсети.

Другой пользователь обратил внимание, что яхта христианского патриарха названа в честь древнегреческой языческой богини Афины Паллады.

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