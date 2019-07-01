"Видимо, послушница на исповедь приходила": на яхте патриарха РПЦ Гундяева заметили девушку в купальнике
1 июля, 2019, 14:04
Пользователи в шутку предполагают, что таинственная незнакомка в купальнике - это монахиня, которой пришлось раздеться из-за жары
Об этом сообщает Twitter-сообщество "Записки сумасшедшего" .
На фотографиях видно, что на яхте много молодежи. Особое внимание пользователей соцсетей привлекла девушка в откровенном бикини.
"Видимо, послушница это. На исповедь приходила. Грехи отмаливала", - написал в комментариях один из пользователей соцсети.
Другой пользователь обратил внимание, что яхта христианского патриарха названа в честь древнегреческой языческой богини Афины Паллады.
Москва, 23 июня 2019 года, яхта «Паллада» главы РПЦ Гундяева.- Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 29 июня 2019 г.
Дева в купальнике, наверное монашка. pic.twitter.com/xItwaaiQ1G
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