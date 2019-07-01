"Все наши действия эмоциональные, сами не знаем, что будем делать": Богдан о парламентской кампании

1 июля, 2019, 12:22

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, как "Слуга народа" будет противостоять "Оппозиционному блоку" во время парламентских выборов

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

Журналисты спросили, что партия "Слуга народа" будет делать с "Оппоплатформой", которая "ест" их рейтинг.

"А что ты с этим можешь сделать? Будем с этим бороться", - сказал Богдан.

Он добавил, что нет плана, ведь "это эмоциональная кампания, а не стратегическое планирование":

"У нас нет плана. Все наши действия эмоциональные. Служба безопасности при предыдущем президенте все время писала фантастические докладі о том, что мы будем делать, и никогда не угадывала, потому что мы сами не знаем, что мы будем делать. С утра что-то случилось , в обед мы посоветовались, в 5:00 выпустили ролик, или выступление, или что-то сказали. С этим невозможно бороться, когда ты не можешь залезть в голову человеку, который сам не знает, что он будет делать. Это эмоциональная кампания, а не стратегическое планирование ", - заявил Богдан.