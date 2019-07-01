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Espreso.tvОбществоПосылки из-за границы подорожали на 20% - начал действовать новый налог

Посылки из-за границы подорожали на 20% - начал действовать новый налог

С 1 июля текущего года до конца 2020 года международные посылки стоимостью более 100 евро от одного отправителя одному получателю - физическому лицу будут облагаться налогом на добавленную стоимость (20% стоимости)

Это предусмотрено законом № 2628-VIII о изменениях в Налоговый кодекс.

Закон предусматривает, что при ввозе на территорию Украины товаров стоимостью свыше 100 евро для одного получателя на них начисляется НДС в 20% и 10% пошлины с суммы, превышающей лимит.

В то же время, для юрлиц и физических лиц-предпринимателей пороговая стоимость останется неизменной - на уровне 150 евро.

Для расчета стоимости посылки необходимо применить официальный курс, установленный НБУ на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств. База налогообложения для юрлиц и ФЛП - таможенная стоимость, а для физических лиц - фактурная стоимость.

До принятия закона украинцы могли получать неограниченное количество посылок из-за рубежа стоимостью до 150 евро, не платя с них налоги или пошлины.

  • Напомним, новые правила налогообложения посылок из-за рубежа вступили в силу с 1 января 2019 года. Соответствующие изменения в законодательство Верховная Рада приняла бюджетной ночью с 22 на 23 ноября 236 голосами народных депутатов, поддержав закон № 9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс.
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