Полиция задержала двух киевлян, которые информировали о "минировании" в Харькове
1 июля, 2019, 21:32
Детективами следственного управления ГУ ЧП в Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ задержаны двое жителей столицы
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Мужчин уличили в рассылке через сеть Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.
У злоумышленников изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности.
По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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