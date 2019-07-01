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Espreso.tvОбществоПолиция задержала двух киевлян, которые информировали о "минировании" в Харькове

Полиция задержала двух киевлян, которые информировали о "минировании" в Харькове

Детективами следственного управления ГУ ЧП в Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ задержаны двое жителей столицы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Мужчин уличили в рассылке через сеть Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.

У злоумышленников изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности.

По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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