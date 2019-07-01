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Espreso.tvОбществоПогибшие в Водяном: появились фото обстрелянного боевиками "Хаммера"

Погибшие в Водяном: появились фото обстрелянного боевиками "Хаммера"


фото: InfoResist
Санитарный автомобиль, которым военные медики ехали на одну из передовых позиций для эвакуации раненого собрата, был расстрелян боевиками из противотанкового ракетного комплекса

Фотографии обнародовали InfoResist.

Сегодня во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил, спасая жизнь раненого собрата, погибли в результате вражеского обстрела военнослужащие Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

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Согласно информации ООС, санитарный автомобиль, которым военные медики ехали на одну из передовых позиций для эвакуации раненого собрата, был расстрелян боевиками из противотанкового ракетного комплекса.

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