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Espreso.tvОбществоПодозреваемого в хищениях на "Антонове" уволили из Минобороны еще год назад

Подозреваемого в хищениях на "Антонове" уволили из Минобороны еще год назад


фото: newsparky
Задержанный в рамках расследования схемы присвоения средств госпредприятия оборонного комплекса гражданин не является работником Минобороны

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"1 июля в СМИ было распространено сообщение о разоблачении противоправной схемы присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса. В связи с этим сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года было уволено с военной службы", - заявили в Минобороны.

Ранее в СБУ сообщили, что разоблачили противоправную схему присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины. Как отмечалось в сообщении, сотрудники спецслужбы установили, что полковник одного из военных представительств Минобороны организовал механизм хищения и присвоения средств госпредприятия "Антонов".

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