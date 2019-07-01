Подозреваемого в хищениях на "Антонове" уволили из Минобороны еще год назад

1 июля, 2019, 16:09

Задержанный в рамках расследования схемы присвоения средств госпредприятия оборонного комплекса гражданин не является работником Минобороны

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"1 июля в СМИ было распространено сообщение о разоблачении противоправной схемы присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса. В связи с этим сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года было уволено с военной службы", - заявили в Минобороны.

Ранее в СБУ сообщили, что разоблачили противоправную схему присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины. Как отмечалось в сообщении, сотрудники спецслужбы установили, что полковник одного из военных представительств Минобороны организовал механизм хищения и присвоения средств госпредприятия "Антонов".