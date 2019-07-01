Парубий сказал, когда Рада рассмотрит кадровые вопросы

1 июля, 2019, 13:11

Верховная Рада в ближайшее время сможет рассмотреть кадровые вопросы

Об этом заявил голова парламента Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

"Президент не назначает министра иностранных дел, президент рекомендует Верховной Раде и предлагает рассмотреть представление. Очевидно, что у нас есть два пути. Один путь - это внеочередное заседание, которое мы можем провести в любой день даже на этой неделе", - заявил Парубий .

Спикер отметил, что кадровые вопросы будут рассмотрены после рекомендаций профильных комитетов.