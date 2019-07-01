//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПарубий сказал, когда Рада рассмотрит кадровые вопросы

Парубий сказал, когда Рада рассмотрит кадровые вопросы


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада в ближайшее время сможет рассмотреть кадровые вопросы

Об этом заявил голова парламента Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

"Президент не назначает министра иностранных дел, президент рекомендует Верховной Раде и предлагает рассмотреть представление. Очевидно, что у нас есть два пути. Один путь - это внеочередное заседание, которое мы можем провести в любой день даже на этой неделе", - заявил Парубий .

Спикер отметил, что кадровые вопросы будут рассмотрены после рекомендаций профильных комитетов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

1 июля, 2019 понедельник

30 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать