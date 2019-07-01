Партия Порошенко обжаловала переименование проспекта Григоренко в Харькове
1 июля, 2019, 20:38
Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подала иск в Харьковский окружной административный суд об отмене решения горсовета, который вернул проспекту имени Григоренко имя Жукова
Об этом говорится на сайте политической партии.
"Европейская Солидарность" в своем иске отмечает, что городской совет Харькова таким образом нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики", - отмечается в сообщении.
"Европейская Солидарность" считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины и возвращать на улицы имена деятелей коммунистического режима, причастных к репрессиям.
- Напомним, 8 мая мэр Харькова Кернес заявил, что хочет вернуть харьковском проспекта генерала Петра Григоренко имя сталинского маршала Жукова .
- Украинский институт национальной памяти заявил, что переименование проспекта Григоренко в честь Жукова является нарушением закона о декоммунизации.
- Харьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова
- Национальная полиция Харьковщины открыла производство из-за решения депутатов Харьковского городского совета вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
- 21 июня харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении имени Жукова проспекту.
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