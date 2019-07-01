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Espreso.tvОбществоПартия Порошенко обжаловала переименование проспекта Григоренко в Харькове

Партия Порошенко обжаловала переименование проспекта Григоренко в Харькове

Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подала иск в Харьковский окружной административный суд об отмене решения горсовета, который вернул проспекту имени Григоренко имя Жукова

Об этом говорится на сайте политической партии.

"Европейская Солидарность" в своем иске отмечает, что городской совет Харькова таким образом нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики", - отмечается в сообщении.

"Европейская Солидарность" считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины и возвращать на улицы имена деятелей коммунистического режима, причастных к репрессиям.

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