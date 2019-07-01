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Espreso.tvСпортОпределился победитель молодежного чемпионата Европы

Определился победитель молодежного чемпионата Европы


фото: bkru.co
Стал известен победитель молодежного чемпионата Европы

Об этом сообщает "Трибуна" .

В финале молодежного чемпионата Европы (U-21) Испания победила Германию и стала победителем турнира. Испанцы сравнялись с хозяевами нынешнего Евро итальянцами по количеству побед на турнире - по 5. В Германии два титула.

Евро-2019 (U-21)

финал

Испания U-21 - Германия U-21 2: 1

Голы: Фабиан Руис, 7, Ольмо, 69 - Амири, 88

 

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