Определился победитель молодежного чемпионата Европы

1 июля, 2019, 08:24

Стал известен победитель молодежного чемпионата Европы

Об этом сообщает "Трибуна" .

В финале молодежного чемпионата Европы (U-21) Испания победила Германию и стала победителем турнира. Испанцы сравнялись с хозяевами нынешнего Евро итальянцами по количеству побед на турнире - по 5. В Германии два титула.

Евро-2019 (U-21)

финал

Испания U-21 - Германия U-21 2: 1

Голы: Фабиан Руис, 7, Ольмо, 69 - Амири, 88