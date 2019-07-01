Определился победитель молодежного чемпионата Европы
1 июля, 2019, 08:24
Стал известен победитель молодежного чемпионата Европы
Об этом сообщает "Трибуна" .
В финале молодежного чемпионата Европы (U-21) Испания победила Германию и стала победителем турнира. Испанцы сравнялись с хозяевами нынешнего Евро итальянцами по количеству побед на турнире - по 5. В Германии два титула.
Евро-2019 (U-21)
финал
Испания U-21 - Германия U-21 2: 1
Голы: Фабиан Руис, 7, Ольмо, 69 - Амири, 88
- Напомним, 20 июня Международная федерация футбола выделила 5 лучших футболистов сборной Украины U-20 на победном чемпионате мира в Польше.
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