Оккупанты обстреляли Объединенные силы с запрещенного оружия, но потеряли двух боевиков

1 июля, 2019, 07:34

В воскресенье, 30 июня, российские военные на Донбассе 23 раза обстреляли украинские позиции, в том числе 12 раз - с запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм и 122-мм артиллерийских

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы возле Марьинки со 120мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и вооружения БМП, около Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Широкино - с автоматических гранатометов, рядом с Опытным - с 82-мм минометов и вооружения БМП, под Павлополем - со станкового противотанкового гранатомета, у Авдеевки - с 82-мм минометов и автоматического гранатомета, возле поселка Пески - с 120 мм миномета, в окрестностях Да лакивкы - с 122-мм артиллерийских систем и 120-мм минометов, в районе Троицкого - со станкового противотанкового гранатомета, рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, в окрестностях Красногоровки - с автоматической гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе Верхнеторецкого - с станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции у Луганского из 120-мм минометов и вооружения БМП, около Новолуганское - с 82-мм и автоматического гранатомета, в районе Новотошковское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В течение суток 30 июня потерь среди украинских военных не зафиксировано. На каждый обстрел Объединенные силы дали врагу адекватный ответ не запрещенной Минскими договоренностями вооружения.

По данным разведки 30 июня оккупанты потеряли одного боевика погибшим, еще одного - раненым.

С начала суток 1 июля оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - вблизи Новоалександровки из 120-мм минометов, около Новолуганское - с 82-мм минометов.