Одну из локаций для учений "Си Бриз" изменили из-за предупреждения РФ
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Накануне учений мы получили сообщение о закрытии одного из участков Черного моря. Вы удивляете нас, впрочем мы привыкли к такому поведению России, но вы также удивляете международных партнеров. Мы изменили район учений, мы не обязаны были действовать именно в этом районе. Будем укреплять навыки по выполнению задач на море, в воздухе и на суше вместе с нашими партнерами", - заявил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.
Напомним, в понедельник, 1 июля, в Украине начались военно-морские учения "Си Бриз - 2019", которые проводятся в акватории Черного моря с участием стран НАТО и партнеров.
В учениях принимают участие военнослужащие ВМС 19 стран, в том числе с США, Великобритании, Польши, Италии, Турции, Франции, Грузии, Польши. Общая численность участников учений - более 3 тыс. военнослужащих.
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