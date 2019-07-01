Одну из локаций для учений "Си Бриз" изменили из-за предупреждения РФ

1 июля, 2019, 15:59

Одну из локаций морского компонента украинского-американских командно-штабных учений "Си-Бриз-2019" изменили буквально накануне учений из-за предупреждения со стороны России

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Накануне учений мы получили сообщение о закрытии одного из участков Черного моря. Вы удивляете нас, впрочем мы привыкли к такому поведению России, но вы также удивляете международных партнеров. Мы изменили район учений, мы не обязаны были действовать именно в этом районе. Будем укреплять навыки по выполнению задач на море, в воздухе и на суше вместе с нашими партнерами", - заявил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

Напомним, в понедельник, 1 июля, в Украине начались военно-морские учения "Си Бриз - 2019", которые проводятся в акватории Черного моря с участием стран НАТО и партнеров.

В учениях принимают участие военнослужащие ВМС 19 стран, в том числе с США, Великобритании, Польши, Италии, Турции, Франции, Грузии, Польши. Общая численность участников учений - более 3 тыс. военнослужащих.