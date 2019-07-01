Ни Кипре упала и взорвалась, вероятно, российская ракета, выпущенная с территории Сирии

1 июля, 2019, 13:57

К северу от столицы Кипра Никосии упал и взорвался неизвестный объект

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные власти.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Очевидцы сообщают, что видели яркую вспышку в небе, после чего услышали три громкие взрывы.

Власти северного Кипра предполагает, что упала зенитная ракета. Лидер кипрских турок Мустафа Акынджи

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S -200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8 - Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) 1 июля 2019 г.

связывает взрыв с военными операциями на Ближнем Востоке.

Акынджи не исключает, что ракета могла быть российской.

Министр иностранных дел непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай, также заявил, что, согласно первым оценкам, взорвалась российская ракета сирийской ПВО.

"По предварительным оценкам, это ракета российского производства, является частью системы ПВО, которая была задействована минувшей ночью во время налета Израиля на Сирию. Она упала на нашей территории из-за неисправности", - написал Озерсай.

Взрыв произошел около часа ночи по местному времени в 20 км от столицы Кипра Никосии, после него начался пожар.