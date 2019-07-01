Новые парковочные талоны в Киеве: сколько стоят и где купить
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.
"Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный идентификаций номер ", - рассказал он.
Где можно приобрести талоны?
- Онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП "ГИВЦ";
- онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;
- в киосках "Союзпечать";
- непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис".
Сколько стоят талоны?
В КГГА напоминают, что талон на месяц для всех зон стоит 630 гривен, во II и III зоне - 441 гривна, в III зоне - 315 гривен. Абонемент на квартал - 1465 гривен с возможностью пользования любой парковки предприятия в течение трех месяцев.
Правила использования парковочного талона:
В свободную графу на лицевой стороне заполнить государственный номер транспортного средства и положить талон в салоне авто на виду (на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида).
- Напоминаем, с 1 июля в Украине позволят строить парковки на крышах ТРЦ и общественных зданий
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