Новые парковочные талоны в Киеве: сколько стоят и где купить

1 июля, 2019, 18:47

С 1 июля 2019 года в Киеве начинают действовать парковочные талоны нового образца с защитной голограммой и идентификационным номером

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

"Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный идентификаций номер ", - рассказал он.

Где можно приобрести талоны?

Онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП "ГИВЦ";

онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;

в киосках "Союзпечать";

непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис".

Сколько стоят талоны?

В КГГА напоминают, что талон на месяц для всех зон стоит 630 гривен, во II и III зоне - 441 гривна, в III зоне - 315 гривен. Абонемент на квартал - 1465 гривен с возможностью пользования любой парковки предприятия в течение трех месяцев.

Правила использования парковочного талона:

В свободную графу на лицевой стороне заполнить государственный номер транспортного средства и положить талон в салоне авто на виду (на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида).