НБУ определил 14 системно важных банков

1 июля, 2019, 22:50

Национальный банк увеличил перечень системно важных банков с 3 до 14 в соответствии с обновленной методологией

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Системно важный банк - банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков. Национальный банк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, ведь потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы.

В 2016 г. системно важными банками неизменно определялись три банка - ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

Согласно с обновленной методологией, отныне системно важными являются 14 банков:

1. ПриватБанк;

2. Ощадбанк;

3. Укрэксимбанк;

4. Укргазбанк;

5. Альфа-банк;

6. Укрсоцбанк;

7. Райффайзен Банк Аваль;

8. ПУМБ;

9. Укрсиббанк;

10. ТАСкомбанк;

11. Универсал банк;

12. Кредобанк;

13. ОТП банк;

14. Южный.

В НБУ объяснили, что приобретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

Кроме этого, с 1 января 2020 года системные банки должны выполнять усиленные значения нормативов: "норматива мгновенной ликвидности (Н4) - не менее 30% и максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20%".

"Во-вторых, такие банки должны сформировать дополнительно к нормативному значению достаточности капитала буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года", - отметили в Нацбанке.

Отмечается, что эти банки должны будут разработать план восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка, который будет способствовать быстрой стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.

После потери статуса системной важности банк должен придерживаться вышеуказанных требований в течение еще 12 месяцев.

"Вместе с тем этот статус никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса - она будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации" , - отметили в НБУ.