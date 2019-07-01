НБУ определил 14 системно важных банков
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Системно важный банк - банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков. Национальный банк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, ведь потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы.
В 2016 г. системно важными банками неизменно определялись три банка - ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.
Согласно с обновленной методологией, отныне системно важными являются 14 банков:
1. ПриватБанк;
2. Ощадбанк;
3. Укрэксимбанк;
4. Укргазбанк;
5. Альфа-банк;
6. Укрсоцбанк;
7. Райффайзен Банк Аваль;
8. ПУМБ;
9. Укрсиббанк;
10. ТАСкомбанк;
11. Универсал банк;
12. Кредобанк;
13. ОТП банк;
14. Южный.
В НБУ объяснили, что приобретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.
Кроме этого, с 1 января 2020 года системные банки должны выполнять усиленные значения нормативов: "норматива мгновенной ликвидности (Н4) - не менее 30% и максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20%".
"Во-вторых, такие банки должны сформировать дополнительно к нормативному значению достаточности капитала буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года", - отметили в Нацбанке.
Отмечается, что эти банки должны будут разработать план восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка, который будет способствовать быстрой стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.
После потери статуса системной важности банк должен придерживаться вышеуказанных требований в течение еще 12 месяцев.
"Вместе с тем этот статус никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса - она будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации" , - отметили в НБУ.
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