На Николаевщине 16 детей отравились в лагере
1 июля, 2019, 19:00
16 детей госпитализированы в состоянии средней тяжести в инфекционное отделение Березанской больницы
Об этом сообщает управление здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.
1 июля в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют" в селе Коблево выявлены детей, заболевшие кишечной инфекцией и с подозрением на кишечную инфекцию.
Директор лагеря обратился в Березанскую ЦРБ для осмотра детей с подозрением на кишечные заболевания. По итогам 16 детей госпитализировали в состоянии средней тяжести для дообследования и, в случае необходимости, лечение.
В заведении также работали специалисты Госпотребслужбы.
На завтра запланирован выезд комиссии управления здравоохранения облгосадминистрации и департамента социальной защиты населения облгосадминистрации.
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