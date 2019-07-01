На Николаевщине 16 детей отравились в лагере

1 июля, 2019, 19:00

16 детей госпитализированы в состоянии средней тяжести в инфекционное отделение Березанской больницы

Об этом сообщает управление здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

1 июля в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют" в селе Коблево выявлены детей, заболевшие кишечной инфекцией и с подозрением на кишечную инфекцию.

Директор лагеря обратился в Березанскую ЦРБ для осмотра детей с подозрением на кишечные заболевания. По итогам 16 детей госпитализировали в состоянии средней тяжести для дообследования и, в случае необходимости, лечение.

В заведении также работали специалисты Госпотребслужбы.

На завтра запланирован выезд комиссии управления здравоохранения облгосадминистрации и департамента социальной защиты населения облгосадминистрации.