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Espreso.tvОбществоНа новый пешеходный мост в Киеве снова пытались заехать автомобилем

На новый пешеходный мост в Киеве снова пытались заехать автомобилем

На пешеходно-велосипедной мосту в Киеве охрана пресекла попытку водителя заехать на мост

Об этом сообщили на странице Муниципальной охраны в Facebook.

"Вчера около 5:00 утра из парка Владимирская горка (с стороны Трехсвятительской) наряду охраны парка было пресечена попытка заезда автомобиля на Пешеходная Велосипедный мост".

Была вызвана полиция, на водителя составлен административный протокол. По информации полиции, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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