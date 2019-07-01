На новый пешеходный мост в Киеве снова пытались заехать автомобилем
1 июля, 2019, 14:11
На пешеходно-велосипедной мосту в Киеве охрана пресекла попытку водителя заехать на мост
Об этом сообщили на странице Муниципальной охраны в Facebook.
"Вчера около 5:00 утра из парка Владимирская горка (с стороны Трехсвятительской) наряду охраны парка было пресечена попытка заезда автомобиля на Пешеходная Велосипедный мост".
Была вызвана полиция, на водителя составлен административный протокол. По информации полиции, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
- Напоминаем, 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- 26 мая на мосту вандалы повредили защитную склопливку на двух фрагментах стеклянного пола.
- На следующий день сообщили о повреждении третьего стекла.
- 17 июня на пешеходный мост в Киеве заехала машина .
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