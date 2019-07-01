На Харьковщине школьный выпускной закончился дракой и смертью подростка

1 июля, 2019, 14:53

29 июня в селе Тарановка Харьковской области выпускник местной школы подрался с другим парнем и, получив травму головы, в дальнейшем умер

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Бабушка умершего парня рассказала, что 29 июня около 23:00 ее внук вернулся домой после празднования выпускного в состоянии алкогольного опьянения и лег спать. Около 16:00 на следующий день женщина обнаружила тело парня без признаков жизни и обратилась в полицию.

Эксперты зафиксировали телесные повреждения на теле погибшего.

Нацполиция выяснила, что 29 июня около 22:00 возле школы между двумя парнями произошла ссора, которая перешла в драку. 17-летний местный житель перебросил выпускника через себя, от чего тот ударился головой об асфальт.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Решается вопрос о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.