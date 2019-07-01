На Харьковщине школьный выпускной закончился дракой и смертью подростка
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Бабушка умершего парня рассказала, что 29 июня около 23:00 ее внук вернулся домой после празднования выпускного в состоянии алкогольного опьянения и лег спать. Около 16:00 на следующий день женщина обнаружила тело парня без признаков жизни и обратилась в полицию.
Эксперты зафиксировали телесные повреждения на теле погибшего.
Нацполиция выяснила, что 29 июня около 22:00 возле школы между двумя парнями произошла ссора, которая перешла в драку. 17-летний местный житель перебросил выпускника через себя, от чего тот ударился головой об асфальт.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Решается вопрос о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
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