На Донбассе боевики убили двух военнослужащих ВСУ

1 июля, 2019, 20:19

На Донбассе от начала суток враг десять раз нарушил режим прекращения огня, двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - вблизи населенного пункта Водяное, рядом с Авдеевкой, окрестности Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - вблизи Новоалександровки, окрестности Новолуганскогое, неподалеку Зайцево, в районе населенного пункта Луганское.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.