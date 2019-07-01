Мужчина из Вышгорода устроил стрельбу на съемках "Битвы экстрасенсов"

1 июля, 2019, 17:01

1 июля мужчину охватила ярость из-за "ритуалов" с элементами черной магии во время съемок очередной передачи "Битва экстрасенсов" в одной из многоэтажек Вышгорода Киевской области и он вытащил оружие

Об этом сообщает Национальная полиция в заметке на Facebook.

"В городе Вышгород съемочная группа телеканала проводила съемки очередной передачи программы в одном из многоквартирных домов. Одному из соседей крайне понравились непонятные "ритуалы" провидцев, разбросанные иглы и расставленные свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю. К счастью, из людей никто не пострадал ", - говорится в сообщении.

Группа реагирования патрульной полиции, которую вызвали журналисты, угомонила хулигана и изъяла стартовый пистолет с гильзами и патронами.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, работники полиции устанавливают законность проведения съемок такой телепередачи канала СТБ. Поскольку жители дома об этом не были уведомлены.