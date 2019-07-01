Мужчина из Вышгорода устроил стрельбу на съемках "Битвы экстрасенсов"
Об этом сообщает Национальная полиция в заметке на Facebook.
"В городе Вышгород съемочная группа телеканала проводила съемки очередной передачи программы в одном из многоквартирных домов. Одному из соседей крайне понравились непонятные "ритуалы" провидцев, разбросанные иглы и расставленные свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю. К счастью, из людей никто не пострадал ", - говорится в сообщении.
Группа реагирования патрульной полиции, которую вызвали журналисты, угомонила хулигана и изъяла стартовый пистолет с гильзами и патронами.
По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
В то же время, работники полиции устанавливают законность проведения съемок такой телепередачи канала СТБ. Поскольку жители дома об этом не были уведомлены.
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