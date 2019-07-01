Литва упростила процедуру приглашения иностранцев
Об этом сообщает новостной портал Delfi.
Для приглашения иностранца больше не потребуется одобрение миграционной службы, а все связанные с подтверждением приглашения иностранца процедуры будут автоматизированы. Тот, кто приглашает иностранца, не должен будет, как раньше, обращаться за подтверждением приглашения и согласия собственника жилья для размещения приглашенного иностранца.
Для выдачи шенгенской визы принимающая сторона будет предоставлять только посредническое письмо, подтверждающее обязанность приглашающего лица, позаботиться о нуждах лица, которое прибывает.
Приглашение иностранцев оформляются бесплатно, их количество не ограничено. Изменился также порядок выдачи и замены вида на жительство для иностранцев в Литве - объединили процедуры рассмотрения заявления о выдаче или замене разрешения на проживание, принятие решения и выдачи документа.
Благодаря объединению процедур биометрические данные иностранца будут брать с просьбой о выдаче или замене разрешения на проживание, а в случае одобрительного решения изготовления вида на жительство будет производиться автоматически.
Перед подачей прошения о получении вида на жительство или замену документа иностранец должен будет уплатить фиксированный государственную пошлину, если только он не освобожден от его уплаты в соответствии с законом. Департамент миграции также предупреждает, что за оформление документа придется заплатить сразу при подаче просьбы на выдачу или замену вида на жительство.
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