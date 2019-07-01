Лозунг о необходимости прихода в украинскую политику новых лиц был заброшен Путиным, - Княжицкий

1 июля, 2019, 20:45

Президент России готов разговаривать с Украиной, но не готов говорить с людьми, которые были лидерами Майдана и защищали независимость Украины

Об этом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, Николай Княжицкий в своем интервью программе "Информационный вечер" на 5 канале.

"Россия и забросила нам лозунг, что надо голосовать только за новых, только за молодых. Хотя в парламенте, который был избран после Майдана, 68% людей - молодые политики. Например, мой хороший друг и коллега по фракции Николай Величкович. Мы с ним учились в одной школе во Львове, на Левандовке, а сейчас идем вместе на выборы от "Европейской солидарности". Когда он загорелся идеей возрождения украинских боевых искусств, он издал первую в Украине книгу об этом. А когда начался Майдан, он, совсем еще молодой, туда пошел. Позже работал заместителем министра внутренних дел. Был координатором создания добровольческих батальонов. Он молодой человек, но разве он старый политик? Нет. Все очень относительно. Надо смотреть на то, что уже сделали люди, которые сейчас идут в политику, чтобы понять, что они могут сделать в будущем ", - сказал в своем интервью Княжицкий.

Также народный депутат отметил, что перед тем, как голосовать за неопытных политиков, стоит узнать об их достижениях. Это важно для того, чтобы понять, смогут ли они быть полезными и работать на благо Украины в новом парламенте.

"К политике нужно относиться ответственно. Когда я вижу тех людей, которые рядом со мной, например, командир 95-й бригады Заброцький, которые на фронте отстаивали украинскую позицию. Или Вятрович, который сделал для декоммунизации очень много. Украина получила серьезные шансы благодаря этой работе Владимира. Ни одна декоммунизованная страна не была экономически успешной. Вятрович тоже молодой политик. Он никогда не был в парламенте, но он доказал своей гражданской позицией, своей работой, что он больше сделал, чем какие-то политики. Поэтому, молодые политики бывают разные ", - отмечает Княжицкий.

Кроме того, по словам Княжицкого, молодым и неопытным политикам будет сложно противостоять пророссийским силам, которые заходят в парламент вместе с Медведчуком и его командой. Поэтому важно в Верховной Раде 9-го созыва аккумулировать силы проукраинских политиков, как новых, так и опытных.

"Если новые лица зайдут в парламент и также зайдем мы, люди, имеющие определенный опыт и свою позицию, которые зарекомендовали себя, то мы будем искать союзников. Мы способом мудрости и убеждения будем объединять всех вокруг украинской идеи. Я увидел, как нам это удалось, когда мы принимали Закон об украинском языке. Очень много людей было против, но мы убедили их. Так же будем убеждать и новых политиков не делать антиукраинских шагов ", - отметил нардеп.

Накануне парламентских выборов в Украине партии, представленные "новыми лицами", составляют конкуренцию традиционным политсилам. По последним социологическим исследованиям группы "Рейтинг", партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает более 40% поддержки избирателей.