Кремль выдвинул условия встречи Путина и Зеленского

1 июля, 2019, 15:08

Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако для этого "необходимо понять политику и стратегическую линию собеседника"

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, в международных отношениях нет ничего невозможного, но у Кремля пока есть "много знаков вопроса для понимания подходов украинских визави к решению существующих проблем".

Песков уточнил, что, в частности, говорится о "прямом контакте с представителями самопровозглашенных республик".

Он заверил, что Путин не исключает никаких контактов априори. "Президент Путин абсолютно полон прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, а именно к реализации Минских договоренностей и к выходу ", - сказал Песков.

"Он абсолютно готов к контактам. Он просто говорит, что, безусловно, нам нужно понять политику наших собеседников, их стратегическую линию. Точно разобраться в концептуальных подходах, потому что имели место определенные заявления, которые были противоречивыми", - сказал пресс-секретарь президента.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк ранее заявил, что встреча Зеленского и Путина реальна.