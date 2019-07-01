Кремль выдвинул условия встречи Путина и Зеленского
Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По его словам, в международных отношениях нет ничего невозможного, но у Кремля пока есть "много знаков вопроса для понимания подходов украинских визави к решению существующих проблем".
Песков уточнил, что, в частности, говорится о "прямом контакте с представителями самопровозглашенных республик".
"Он абсолютно готов к контактам. Он просто говорит, что, безусловно, нам нужно понять политику наших собеседников, их стратегическую линию. Точно разобраться в концептуальных подходах, потому что имели место определенные заявления, которые были противоречивыми", - сказал пресс-секретарь президента.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк ранее заявил, что встреча Зеленского и Путина реальна.
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