Коноплянка заинтересовал новый клуб в Турции
1 июля, 2019, 09:53
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Об этом сообщает duhuliye.com .
После того, как от экс-игрока "Днепра" отказался "Фенербахче", в дело вступил "Бешикташ". Подробности переговоров не известны.
По некоторым данным, немецкий клуб согласились отпустить Коноплянку бесплатно.
- Напомним, 25 июня стало известно, что полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка меняет место работы .
- 27 июня подтвердили, что полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка искать новое место работы .
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