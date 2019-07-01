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Espreso.tvСпортКоноплянка заинтересовал новый клуб в Турции

Коноплянка заинтересовал новый клуб в Турции


фото: ffu.ua
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Об этом сообщает duhuliye.com .

После того, как от экс-игрока "Днепра" отказался "Фенербахче", в дело вступил "Бешикташ". Подробности переговоров не известны.

По некоторым данным, немецкий клуб согласились отпустить Коноплянку бесплатно.

  • Напомним, 25 июня стало известно, что полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка меняет место работы .
  • 27 июня подтвердили, что полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка искать новое место работы .
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