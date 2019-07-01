Количество людей с доходом выше прожиточного минимума за год выросло на 7%, - Госстат

1 июля, 2019, 16:43

В 2018-м доход ниже фактического прожиточного минимума получили 27,6% граждан

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Доля населения со среднедушевыми доходами ниже законодательно установленного прожиточного минимума (1744,8 грн) в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом до полумиллиона человек и составила 1,3% от общей численности населения Украины.

Тогда как, по данным статистического ведомства, в 2017 году меньше прожиточного минимума в месяц получали 0,9 млн граждан.

Доля населения со среднедушевыми доходами ниже размера фактического прожиточного минимума сократилась с 34,5% до 27,6%. В 2018 году меньше 3262,7 грн получали 10,6 млн человек (в 2017 году - 13,5 млн человек).

В исследовании не учитывалась часть временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АРК.