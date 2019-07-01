К арестованному в РФ за шпионаж американцу не пускают врача, - посольство США

1 июля, 2019, 17:24

Посольство США в России заявляет об ухудшении состояния Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже

Об этом сообщает посольство США в РФ в Twitter.

"В Лефортово Полу Вилану предоставляется базовая медпомощь, но его состояние требует большего, чем могут обеспечить в СИЗО. Наше ходатайство о консультациях приглашенного врача отклонено, состояние Пола Уилана ухудшилось. Благополучие граждан за рубежом - наш главный приоритет", - отметили в посольстве.

Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Вилан, который является также гражданином Великобритании, Ирландии и Канады, находится в московском СИЗО с конца декабря 2018 года.

ФСБ России объявила, что во время обыска у него нашли флешку с информацией, составляющей государственную тайну.

Посол США в России Джон Гантсман призвал Москву предоставить доказательства вины Пола Уилана или освободить его.

В случае признания виновным Полу Уилану может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Сам Уилан отвергает все обвинения. По его словам, он приехал в Москву, чтобы быть гостем на свадьбе.